طالبان تعلن القبض على الأشخاص الذين ضايقوا مجموعة من الهندوس في كابول

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، عن القبض على الأشخاص الذين تسببوا في مضايقات لمجموعة من الهندوس في العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدا أن الشرطة تمكنت منهم، ومن المقرر تسليمهم للعدالة.

كابول - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مجاهد، قوله إن "قوات من الشرطة تمكنت من القبض على الأشخاص الذين قاموا بمضايقة مجموعة من الهندوس في العاصمة الأفغانية كابول، وسيتم تقديمهم للعدالة والتحقيق معهم".

وعلى خلفية تولّي طالبان الحكم في أفغانستان، يرفض أبناء الأقليتين الهندوس والسيخ الذين يعيشون في أفغانستان منذ مئات السنين، مغادرة البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 20 شخصًا، لقوا مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف قافلة لأفراد من الهندوس والسيخ في جلال آباد في أفغانستان عام 2018.

وفي آذار/مارس 2020، قُتل 25 شخصًا في هجوم مسلح على معبد للسيخ في منطقة "شوربازار" في كابول، نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

بسطت طالبان مع بدء الانسحاب الغربي، سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول، في 15 آب/أغسطس الماضي، وجاءت سيطرة الحركة على أفغانستان لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت لمدة طويلة.

وكانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" بدأت الانسحاب من أفغانستان، في أيار/مايو الماضي، وتزامن معه سقوط الولايات الأفغانية في أيدي عناصر طالبان، وذلك بعد 20 عاما من الوجود هناك.