كوريا الجنوبية تمنح حوافز للمقيمين غير الشرعيين الذين يتلقون التطعيم المضاد لكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية عن منحها حوافز للمقيمين غير الشرعيين في البلاد، الذين قرروا الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والخروج من البلاد بإرادتهم.

وأوضحت وزارة العدل الكورية أنها ستلغي عنهم غرامات الإقامة غير الشرعية، التي كانت تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي، كما أنها ستعلق قيود إعادة الدخول للبلاد بالنسبة لهم، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"

وذكرت أن الحوافز الجديدة ستسري من الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحتى نهاية العام الحالي، في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشددت وزارة العدل أنه يجب تقديم شهادة إلكترونية أو ورقية لإثبات تلقي التطعيم من أجل منح الحوافز.

كما أكدت أن الحوافز سيتم تطبيقها حتى في حالة عدم مرور 14 يوما على الحصول على اللقاح.

وكانت حكومة كوريا الجنوبية تمنع الذين يرفضون دفع غرامة الإقامة غير الشرعية من العودة إلى البلاد لمدة عام واحد على الأقل، وإلى 10 سنوات كحد أقصى.

وتسمح حكومة سيئول لكل الأجانب المقيمين لفترة طويلة على الحصول على لقاح فيروس كورونا مجانا، في أقرب وقت ممكن، وأكدت أنهم يعاملون مثل مواطني كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالتطعيم.

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