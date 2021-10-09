أنغيلا ميركل تصل إلى إسرائيل... صورة

وصلت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، مساء اليوم السبت، إلى مطار بن غوريون، في سابع زيارة لها إلى إسرائيل.

ومن المتوقع أن تلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مرتين وكذلك مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

كما ستكون ميركل أيضا ضيفة شرف في اجتماع مجلس الوزراء غدا، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

تم استقبالها بتمثيل منخفض في مطار بن غوريون بناء على طلب الألمان - بحضور السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيريمي يسسخاروف.

קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל נחתה בישראל. מחר צפוי לה יום עמוס: ישיבת ממשלה מיוחדת, פגישה עם בנט, ארוחת צהריים עם הנשיא הרצוג, מפגש עם יזמים ויזמיות הייטק וביקור ביד ושם@gilicohen10

צילום: שלומי אמסלם, משרד החוץ pic.twitter.com/9PHWi4jfem — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2021

من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، إن الحديث يدور عن زيارة رسمية أخيرة لميركل إلى إسرائيل هي السابعة من نوعها منذ انتخابها قبل نحو 16 عاما.

وأوضحت أن ميركل ستزور أيضا متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست في القدس، وتلتقي برواد صناعة الهايتك (التكنولوجيا الفائقة) في إسرائيل وعدد من رجال الأعمال.

ومن المقرر أن يبحث بينيت وميركل عددا من القضايا في مقدمتها الملف النووي الإيراني "وأهمية الحفاظ على قوة دولة إسرائيل على كافة الأصعدة وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات الإسرائيلية الألمانية".

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت ميركل، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بإلغاء زيارتها التي كانت مقررة لإسرائيل بعد أيام.

وأكدت قناة "كان" الرسمية وقتها، أن ميركل أبلغت بينيت عدم زيارتها لإسرائيل، في الوقت الراهن، بسبب الوضع الطارئ في أفغانستان، والحاجة إلى استكمال إجلاء القوات الألمانية منها.

وزيارة ميركل إلى إسرائيل هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات. وتستعد المستشارة التي تحكم ألمانيا منذ نحو 16 عاما، لمغاردة المسرح السياسي أواخر العام الجاري، بعدما أعلنت قبل عامين نيتها فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.

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