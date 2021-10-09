روسيا: استقالة مستشار النمسا شأن داخلي يخص النمسا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، استقالة مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، من منصبه تعد شأنا داخليا يخص النمسا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في تصريحات لقناة "سولوفييف لايف" الروسية في معرض تعليقها على خبر استقالة مستشار النمسا: "إنها دولة أوروبية تحافظ على وجهة نظرها في جدول الأعمال الدولي، وتنميتها الخاصة.. هذا شأنهم الداخلي في الساحة النمساوية. أعتقد أنهم ]النمساويون[ يدركون ذلك".

وأعلن كورتس في وقت سابق من اليوم، استقالته من منصبه، وذلك على خلفية التحقيق معه في قضايا فساد.

وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، داهمت السلطات الأمنية في النمسا مكاتب ومقر حزب المستشار النمساوي، في إطار التحقيق معه في تهم اختلاس أموال عامة وتقديم رشاوي لمركز استطلاعات رأي مقابل تغطيات إيجابية عنه وعن وحزبه خلال الانتخابات.

من جانبه، ينفي كورتس جميع الاتهامات الموجهة إليه ويقول إنها "مصطنعة".

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