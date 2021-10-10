ترامب: سياسة الرئيس بايدن الاقتصادية تبني الصين 

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن سياسة الإدارة الأمريكية الاقتصادية الحالية، ستفيد الصين أكثر من الولايات المتحدة، مؤكدا أن الحزب الجمهوري يريد تعزيز اقتصاد البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب: "خطة بايدن ستبني الصين، ونحن في الحزب الجمهوري نريد بناء الولايات المتحدة".

ولفت ترامب إلى إن مشروع الرئيس بايدن سيزيد العبء الضريبي على الأسر العاملة.

وأضاف ترامب: "خطة بايدن تهدف إلى رفع الضرائب على الأعمال بشكل كبير، وهي من أعلى الضرائب في العالم وأعلى بكثير مما هي عليه في مكان يسمى الصين الشيوعية، كما سمعنا".

وأكد ترامب أنه في حال تم قبول عرض بايدن، فسيكون من المربح للشركات العمل في الصين أكثر من الولايات المتحدة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، خطة الرئيس جو بايدن "التاريخية" والضخمة للبنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار.

وأكد بايدن، في وقت سابق، أن الخطة التي لا يزال ينبغي إقرارها في مجلس النواب لتصبح نافذة، تلحظ تمويل بناء الطرق والجسور والموانئ وشبكتي مياه الشرب والإنترنت الفائقة السرعة، ما من شأنه أن يخلق ألف وظيفة برواتب مرتفعة لا يحتاج معظمها إلى شهادات جامعية.

وقال بايدن إن هذا الاستثمار التاريخي في البنى التحتية هو ما يريده الشعب الأمريكي، مؤكدا أن إقرار الخطة التي حظيت بتأييد في صفوف الحزبين يثبت أنه "يمكننا أن نعمل معا".

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