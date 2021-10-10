الصين تحد من الاستثمار في تعدين العملات المشفرة

أضافت الصين تعدين العملات المشفرة إلى قائمة مسودة للصناعات التي يتم فيها تقييد الاستثمار أو حظره.

أظهرت ذلك وثيقة صادرة عن مخطط الدولة، يوم الجمعة، بحسب وكالة "رويترز".

ويندرج تحت ما يسمى بـ"القائمة السلبية" القطاعات والصناعات المحظورة على المستثمرين الصينيين والأجانب على حد سواء.

وبالنسبة للصناعات غير المدرجة في "القائمة السلبية" الخاصة بالصين، فهي متاحة للاستثمار من جانب الجميع دون الحاجة للحصول على موافقات.

وكان المنظمون في الصين حظروا تداول العملات المشفرة والتعدين خلال العام الحالي، كما تعهد البنك المركزي في البلاد الشهر الماضي بتطهير أنشطة العملة المشفرة "غير القانونية".

ودفعت الحملة القمعية في الصين بورصات العملات المشفرة إلى قطع العلاقات مع المستخدمين الصينيين.

واعتبرت الصين المعاملات المشفرة غير قانونية، وزعمت أن العملة الرقمية أثارت ارتفاعا في غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وعلى الرغم من الموقف الرافض، إلا أن الصين كانت تختبر عملتها المشفرة، ويفسر بعضهم هذا الاتجاه في أن الدولة تريد فقط عملة أكثر استقرارا تساعدها على التحكم فيها بشكل مباشر.

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