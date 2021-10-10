وفاة عبد القدير خان مهندس برنامج باكستان النووي

أعلنت أسرة عبد القدير خان، مهندس البرنامج النووي الباكستاني، وفاته عن عمر 85 عاما.

وذكرت "رويترز"، اليوم الأحد، أن أسرة خان الذي أقر بأنه جزء من شبكة عالمية لنشر السلاح النووي، أعلنت وفاته.

وأشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن خان المعروف بـ "أبو القنبلة النووية الباكستانية" توفي بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة.

ويعتبر الباكستانيون خان بطلا قوميا، بينما يعتبره الغرب مسؤولا عن تهريب تكنولوجيا نووية إلى إيران وكوريا الشمالية.

وفي عام 2012، نفى حزب الشعب الباكستاني ما ذكره عبد القدير خان من معلومات عن نقله لتكنولوجيا نووية إلى دول أخرى بتوجيهات من رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو.