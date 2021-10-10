إيران تتخذ الخطوات لتحقيق أهدافها السلمية في الطاقة النووية

قال مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن بلاده اتخذت الخطى لتحقيق أهدافها السلمية في الطاقة النووية.

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن إسلامي، أنه من حالات الالتزام المشترك للدول، الأنشطة النووية السلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية، وهي خطوات تأتي في سياق قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفاد إسلامي بأن التكنولوجيا النووية تعد واحدة من أكثر القضايا حسما وتسهيلا وتسريعا للتقدم في سائر المجالات، من حيث دورها في الرخاء العام والاقتصاد وصحة المجتمع، مشيرا إلى أن أعداء بلاده منعوا عنها هذه النقطة المفتاحية ويعرقلون تحصيل الطلبة الإيرانيين في الفروع المتعلقة بالتكنولوجيا النووية.

ولفت مساعد الرئيس الإيراني إلى أن الاستكبار العالمي لا یرغب في تتوفر مثل هذه التكنولوجيا في إيران، أو تنشط الكوادر العلمية والشبابية في هذا الأمر اللامتناهي للتكنولوجيا، مناديا الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشجيع ودعم ومساعدة الدول للأهداف السلمية للطاقة النووية، من أجل تمكينها للحصول على الطاقة النووية السلمية.

وشدد مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، على أن الطريق الذي تم اختياره في بلاده، واضح تماما، وبلاده قد اتخذت الخطى لأهدافها السلمية في الطاقة النووية.

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