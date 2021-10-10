طالبان تحذر أمريكا من زعزعة استقرار حكمها

أعلن وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، أن حركة طالبان حذرت الولايات المتحدة من زعزعة استقرار نظامها، خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وقال متقي، يوم السبت، لوكالة "باختر" الإخبارية، بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة: "أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف".

وشدد في بيان على أن العلاقات الجيدة مع أفغانستان مفيدة لكافة الأطراف، بحسب "فرانس برس".

وأضاف أنه ينبغي عدم القيام بشيء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب.

وجاءت تصريحات متقي في اليوم الأول من المحادثات التي تتواصل لمدة يومين مع فريق أمريكي يترأسه نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية توم ويست والمسؤولة الرفيعة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساره تشارلز. ولم يصدر أي تعليق بعد من جانب واشنطن.

وكانت حركة طالبان سيطرت على السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي بالتزامن مع إنهاء الولايات المتحدة لحرب استمرت 20 عاما بانسحاب عسكري.