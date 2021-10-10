بينيت: التأكد من عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية قضية وجودية لإسرائيل

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن التأكد من عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية قضية وجودية لبلاده.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن بينيت أثناء مؤتمر صحفي مع أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، في إسرائيل، أن هناك مسؤولية ملقاة على بلاده في التأكد، من خلال الأفعال دون الخطابات، من عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية.

ביקור מרקל | בנט: את איראן אין טעם לפייס, אצלם הפייסנות היא חולשה - הם מנסים להתל בקהילה הבינלאומית ולערער את היציבות. אנו פועלים באופן יום יומי נגד הרצון האיראני להציף את האזור בנשק @AmichaiStein1 pic.twitter.com/yeLwmrzLGG — כאן חדשות (@kann_news) October 10, 2021

وادعى نفتالي بينيت أن امتلاك إيران لأسلحة نووية بإمكانه تغيير وجه المنطقة ووجه العالم، موضحا أن هذا الأمر ليس مشكلة استراتيجية بل قضية وجودية لإسرائيل.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإيرانيين حققوا طفرة كبيرة في قدرتهم على تخصيب اليورانيوم، وبلغ البرنامج النووي الإيراني تطورا ملحوظا، مدعيا أن إيران مشغولة ومهتمة ببلاده، بشكل مهووس، والنظام الإيراني مستعد لدفع أثمان باهظة لتعريض الإسرائيليين لمعاناة حقيقية، وإيران تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.

وشدد نفتالي بينيت على أن بلاده مشغولة في الأفعال، وليس الأقوال، وتتصرف ضد إيران على الأصعدة كافة، بما فيها محاولات الكبح اليومي لمواجهة المحاولات الإيرانية لنشر الأسلحة في المنطقة.

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