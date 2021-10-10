إيران: العمل جار لتدشين مفاعل خنداب للماء الثقيل

أعلن مساعد رئيس الجمهورية الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن العمل جار في بلاده لتدشين مفاعل خنداب للماء الثقيل في آراك.

ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الأحد، عن سلامي حول الأنشطة النووية السلمية الإيرانية، أن بلاده تدشن مفاعلا جديدا للماء الثقيل، وأنه بحاجة إلى عام آخر، فيما تم توفير الأمور اللازمة لتشغيله، سواء التصاميم أو المعدات، وأن المتبقي هو الوقت اللازم للبدء بعمل المفاعل فحسب.

وأفاد محمد إسلامي بأنه من بين الاستخدامات الكثيرة لمفاعل الماء الثقيل، إنتاج الأدوية المشعة، وهي من بين ما تم ذكره في الاتفاق النووي الإيراني، ضمن مجالات الإنتاج والبيع والتصدير، مشددا على أن بلاده ستعمل على الدفاع عن حقوقها بحزم وقوة، في سياق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيق التقدم للبلاد.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %، تجاوز 120 كغم، مشيرا إلى أنه من حالات الالتزام المشترك للدول، الأنشطة النووية السلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية، وهي خطوات تأتي في سياق قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفاد إسلامي بأن التكنولوجيا النووية تعد واحدة من أكثر القضايا حسما وتسهيلا وتسريعا للتقدم في سائر المجالات، من حيث دورها في الرخاء العام والاقتصاد وصحة المجتمع، مشيرا إلى أن أعداء بلاده منعوا عنها هذه النقطة المفتاحية ويعرقلون تحصيل الطلبة الإيرانيين في الفروع المتعلقة بالتكنولوجيا النووية.

ولفت مساعد الرئيس الإيراني إلى "أن الاستكبار العالمي لا یرغب في أن تتوفر مثل هذه التكنولوجيا في إيران، أو تنشط الكوادر العلمية والشبابية في هذا الأمر اللامتناهي للتكنولوجيا، مناديا الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشجيع ودعم ومساعدة الدول للأهداف السلمية للطاقة النووية، من أجل تمكينها للحصول على الطاقة النووية السلمية.

وشدد مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، على أن الطريق الذي تم اختياره في بلاده، واضح تماما، وبلاده قد اتخذت الخطى لأهدافها السلمية في الطاقة النووية.

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