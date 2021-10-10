إسرائيل وفيسبوك يتشاركان في توصيل الإنترنت إلى الدول النامية

يعمل فريق "فيسبوك" في إسرائيل على تطوير منصة ستساعد في جعل الإنترنت في متناول مئات الملايين من الأشخاص في البلدان النامية، حسبما ذكر موقع "جورساليم بوست".

أطلقت شركة "فيسبوك" في عام 2013 مشروعها مبادرة الاتصال، الذي من شأنه أن يؤمن مجموعة من التقنيات الجديدة التي تهدف بدورها إلى تسريع الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ومساعدة أكثر من 300 مليون شخص جدد على الاتصال بالإنترنت، حيث يعمل المطورون في مركز البحث والتطوير التابع لـ"فيسبوك" في تل أبيب على مشروع يحمل مسمى "واي فاي إكسبرس".

وأوضحت "فيسبوك" أن المشروع يعمل بالفعل في أكثر من 30 دولة حتى الآن، من بينها الأرجنتين والبرازيل ونيجيريا. وعن ميزة المشروع (المنصة) أردفت فيسبوك أن المشروع يسمح لمقدمي خدمات الانترنت من تشغيل حزم البيانات الخاصة بهم بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، وهذا ما يعني ضمان وصول إنترنت أرخص وأعلى جودة للمستخدمين النهائيين.

كما وأعلنت "فيسبوك" أيضاً في حفل إطلاق "واي فاي إكسبرس"، عن كابل مبتكر عبر المحيط الأطلسي، والذي من المتوقع أن يربط أوروبا بالولايات المتحدة ويوفر سعة إنترنت أكبر 200 مرة من الكابلات الحالية التي تمر عبر المحيط الأطلسي. كما وتشارك الشركة أيضًا في مشاريع الكابلات الجوفية الأخرى، بما في ذلك مشروع "آفريكا تو"، وهو أطول نظام للكابلات البحرية في العالم يربط إفريقيا وأوروبا وآسيا. وتقدر فيسبوك أن هذا الكابل سيضيف أكثر من 422 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بين عامي 2021 و 2025 ، وسيخلق 3.7 مليون فرصة عمل جديدة في المنطقة.

وقامت "فيسبوك" أيضا خلال حفل الاطلاق بعرض مشروع "تيرا غراف"، وهو عبارة عن تقنية لاسلكية جديدة لإيصال إنترنت عالي السرعة من الألياف إلى الهواء. وهي تكنولوجيا مستخدمة بالفعل من قبل أكثر من 6500 أسرة في أنكوراج، أكبر مدينة في ألاسكا، وسيتم الآن نشرها أيضًا في بيرث في أستراليا وهي واحدة من أكثر المدن عزلة في العالم. ومن المتوقع أن تستعين فيسبوك من أجل عملية نشر الألياف الضوئية الهوائية، بروبوت "بومبيكس"، وهو إصدار جديد يتسم بالسرعة وصغر الحجم والمرونة، والذي سيكون دوره نشر الألياف البصرية الجديدة في جميع أنحاء العالم.

و قال مدير مركز "فيسبوك" للأبحاث والتطوير في تل أبيب: "تعد الإنترنت حالياً جزءًا مهمًا من الطريقة التي نعيش ونعمل بها، ولكن تقنيات الاتصال بالشبكة تحتاج إلى المزيد لترقى بمستوى التطلعات". موضحاً أن نصف سكان العالم متخلفون عن الركب ومازالوا يستخدمون تقنيات الإنترنت القديمة والتي لا ترتقي إلى الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى عدم وجود اتصال بالإنترنت على الإطلاق في بعد بقاع العالم. مبيناً أن مهمة مركز الأبحاث في إسرائيل، هي التركيز على العمل مع مزودي الشبكات في البلدان النامية، من أجل توفير إنترنت سريع ورخيص في تلك الأماكن، وهي مهمة ليست بالسهلة وذات هدف عظيم فهي ستضع الأسس لعالم أكثر ارتباطًا، وتضمن أن يتمكن الجميع من تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية الموجودة على الإنترنت.