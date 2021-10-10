إيران: لدينا أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

أكد مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، أن بحوزة بلاده أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20 %.

وأفاد إسلامي في حوار مع التلفزيون الإيراني، تابعته وكالة فارس ، اليوم الأحد، أن أعداء إيران حاولوا من وراء العمليات الإرهابية الأخيرة الإضرار بالطاقة الإنتاجية لأجهزة الطرد المركزي والتكنولوجيا المتعلقة بها في بلاده، إلا أن طاقم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية نجحوا في إعادة إحياء هذه الدورة مرة أخرى.

وأوضح محمد إسلامي أن بلاده تعتزم العمل على توليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية، عمليا، على أرض الواقع، مؤكدا أن إيران تريد تفعيل جميع القدرات العلمية والطاقات الداخلية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والشركات المعرفية في البلاد.

وأشار إلى أن خطة توليد 10 آلاف ميغاواط مفترض أن تستغرق نحو 15 عاما، وذلك عبر جدولة زمنية، لافتا إلى أن محطة بوشهر النووية تنتج 1000 ميغاواط من الكهرباء، بصفة مستمرة، وأنها في الفترة الراهنة في حالة توقف، لإجراء عمليات صيانة، تنتهي في شهر يناير/كانون الثاني 2022.

ولم يفت مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، إحياء ذكرى العلماء النوويين "الشهداء"، والتشديد على أهمية الجهود المبذولة من المتخصصين في مجال الطاقة النووية الإيرانية، وأن بلاده حصلت على التكنولوجيا النووية من خلال البحث والعمل الدؤوب من الشباب الإيرانيين، رغم العقبات والعداوات المستمرة.

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