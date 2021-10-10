رئيس صربيا يشكر روسيا لضمانها أمن الطاقة في بلاده

أعرب الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، عن امتنانه لروسيا لضمانها أمن الطاقة في بلاده، مشيرا إلى أنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قبل نهاية العام الجاري.

بلغراد - سبوتنيك. وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في بلغراد:

"نحن ممتنون بشكل خاص لروسيا لمساعدتها في الحفاظ على استقرار وأمن الطاقة في بلادنا".

وأضاف "لقد شكرت الرئيس بوتين (عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف) على دعمه في العديد من القضايا وأعربت عن أملي في أن يكون لدي الفرصة للقاء الرئيس الروسي قبل نهاية العام والحديث عن جميع المسائل المتعلقة بعلاقاتنا المشتركة".

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أعرب في نهاية الشهر الماضي في لقاء مع السفير الروسي في بلغراد ألكسندر بوتسان خارتشينكو، عن امتنانه لدعم روسيا لسيادة بلاده ووحدة أراضيها، وسط توترات جديدة مع كوسوفو.

وزار بوتسان خارتشينكو، وحدة عسكرية صربية في حالة تأهب قصوى في مدينة راسكا بالقرب من كوسوفو مع مسؤولين دفاعيين روس وصرب.