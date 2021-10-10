الرئيس الجزائري يرد بشأن أنباء استضافة بلاده قواعد عسكرية أمريكية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن الجزائر لن تستضيف قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها.

وقال تبون في حوار صحفي أذاعه التلفزيون الرسمي، إن "التعاون العسكري مع أمريكا، سيتواصل فلهم حق التحليق في أجوائنا دون إشكال، لكن لن تكون هناك قواعد عسكرية في الجزائر".

وأضاف "لسنا أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن بالنسبة لهم بلد يصنع الاستقرار في المنطقة".

على جانب آخر، اعتبر تبون، أن تصرفات فرنسا "العدائية"، هي التي دفعت الجزائر لغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، لافتا إلى أن عودة سفير بلاده إلى باريس، مشروطة باحترام الجزائر.

وتعيش الجزائر وفرنسا أزمة جديدة، حيث قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الأسبوع الماضي، استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي هذا القرار على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نشرتها صحيفة "لوموند" حول الذاكرة الفرنسية بالجزائر، وهو الأمر الذي أثار جدلا في ظل أزمة قائمة بين البلدين، بسبب خفض باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.