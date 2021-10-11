حشود ضخمة تشيع مهندس البرنامج النووي الباكستاني تحت الأمطار... فيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحشود تشارك، اليوم الاثنين، في جنازة عالم الذرة الباكستاني، عبد القدير خان، في إسلام أباد.

ويظهر مقطع فيديو آلاف الأشخاص وهم يشاركون في جنازة عبد القدير خان العالم النووي المعروف بـ "أبو القنبلة النووية الباكستانية".

May Allah Almighty grant Dr. Abdul Qadeer Khan a high position in Paradise Amen 🇵🇰 Thousands of people from #Islamabad and nearby cities attended the funeral prayers of him during heavy #rains #AbdulQadeerKhan pic.twitter.com/6ZKP4ECWfP — Naziya Sharif (@NaziyaSharif1) October 11, 2021

​وأشار مستخدمون لمواقع التواصل أن الآلاف من إسلام أباد ومن المدن المحيطة حرصوا على المشاركة في مراسم تشييع خان التي انطلقت من مسجد في العاصمة الباكستانية على الرغم من هطول أمطار غزيرة.

وأعلنت أسرة عبد القدير خان، مهندس البرنامج النووي الباكستاني، أمس الأحد، وفاته عن عمر 85 عاما. ويحتفي الباكستانيون بعبد القدير خان باعتباره بطلا قوميا جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم.