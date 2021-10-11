بينيت يتعهد بجلب نصف مليون مهاجر يهودي إلى إسرائيل

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعمل على جلب نصف مليون مهاجر يهودي في غضون 10 سنوات من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وفرنسا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بينيت خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في افتتاح مؤتمر الهجرة والاستيعاب "مهاجرون من صميم القلب"، الذي نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالتعاون مع وزارة الهجرة والاستيعاب والوكالة اليهودية بمناسبة يوم الهجرة 2021.

وقال بينيت: "من المشكوك فيه ما إذا كانت هناك قضايا مهمة وأساسية لمستقبلنا ولجوهرنا كدولة يهودية على وجه الخصوص، وكمجتمع بشكل عام، مثل قضية الهجرة إلى إسرائيل".

وتابع: "منذ الأيام الأولى لدولة إسرائيل وحتى هذه الأوقات، يقوم المهاجرون من جميع أنحاء الشتات بتشكيل وجوهنا كمجتمع بأيديهم والإسهام في فسيفساء فريدة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم".

ومضى بينيت: "الهجرة إلى إسرائيل هي أيضا بالنسبة لي تجربة تشكيل للحياة، على الرغم من أنها في حالتي حدثت قبل بضع سنوات من ولادتي".

واستدرك موضحا: "اتخذ والداي، الراحل جيمس بينيت وميرينا، اللذين ترعرعا في سان فرانسيسكو وهاجرا إلى إسرائيل بعد حرب الأيام الستة (5 يونيو/حزيران1967)، هذا القرار المهم في حياتي وكذلك بشأن هويتي كيهودي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الهجرة إلى إسرائيل لا تقوينا كدولة فحسب، بل تحافظ أيضا على استمرار وجودنا كيهود في مواجهة الاندماج المتزايد (الزواج المختلط)، خاصة في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لهذا السبب بالتحديد، نحتاج إلى تصميم هدف مهم ومليء بالتحديات عندما يتعلق الأمر بالهجرة: أن نجلب إلى إسرائيل خلال العقد القادم نصف مليون مهاجر جديد من المجتمعات الرئيسية (لليهود) في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وفرنسا".

يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي 2021، هاجر إلى إسرائيل نحو 20360 شخصا، مقارنة بـ15598 في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومنذ الإعلان عن تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى اليوم وصل إلى الدولة العبرية أكثر من 3،340،000 مهاجر، بحسب موقع "واللا" العبري.

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