كبير مستشاري بايدن الطبيين يسمح للأمريكيين بالاحتفال بعيد "الهالوين"

أكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن الأمريكيين يجب أن يشعروا بحرية الاستمتاع بعيد "الهالوين"، دون الخوف من فيروس كورونا.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأحد، إنه لا يوجد داعي للخوف من الاحتفال بـ"الهالوين" في حال تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتابع: "تكون الاحتفالات "الهالوين" غالبا خارج المنازل في الهواء الطلق، وهذا وقت من العام يحبه الأطفال، إنه جزء مهم جدا من العام بالنسبة لهم".

وحث فاوتشي، وهو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، الطبيين، جميع الأمريكيين غير المطعمين على إضافة درجة من الحماية لأنفسهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم، من خلال التطعيم قبل عيد "الهالوين".

كما أنه حذر الأمريكيين من إعلان الانتصار على فيروس كورونا قبل الأوان، موضحا أنه لا يزال هناك 68 مليون أمريكي لم يتلقوا اللقاح المضاد مع اقتراب موسم الأعياد.

وفي يوم الخميس الماضي، انخفض متوسط ​​العدد اليومي لحالات الإصابة بـ(كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقل من 100 ألف حالة لأول مرة منذ أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وتقام احتفالية عيد "الهالوين" السنوية في دول كثيرة في ليلة 31 أكتوبر، ويعود أصله إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، ويهدف إلى بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.

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