عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض اليوم...فيديو

نشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية "إن أو إيه إيه" تنبيهًا، يحذّر من أن العاصفة الجيومغناطيسية يمكن أن تسبب تقلبات في شبكة الطاقة مع أجهزة إنذار الجهد عند خطوط العرض العليا، حيث تكون الأرض مكشوفة أكثر.

وحذّر المصدر، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، بأن توهج شمسي هائل سيضرب الأرض اليوم، وتحذر السلطات أنه من المحتمل أن يعطل ذلك شبكات الكهرباء.

ولاحظ الفلكيون التوهج المعروف رسميًا باسم طرد الكتلة الإكليلية، يوم السبت، على جانب الشمس المواجه مباشرة لكوكبنا ويأتي مع دخولنا فترة من النشاط الشمسي المتزايد.

A massive solar flare is due to hit Earth today, authorities are warning - potentially disrupting power grids and bringing the Northern Lights as far south as New York as well as the north of England and Northern Ireland.



Pic: @MetOffice

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وأضافت "إن أو ايه ايه" أن الأقمار الصناعية قد تتأثر أيضًا بتغيرات بمداراتها، مما يعني أن التحكم الأرضي يجب أن يعيد ضبط توجيهها، بالإضافة إلى أي شيء في مدار أرضي منخفض يتعرض لسحب متزايد.

ويمكن أن تصل العاصفة المغناطيسية الأرضية إلى الفئة "جي 2" ، وهي قوية بشكل معتدل.