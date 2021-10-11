الكشف عن المرشحين لـ "نوبل اليهودية"... بينهم سكارليت جوهانسون ورئيس "فايزر"

أعلن صندوق جائزة جنسيس "التكوين" (أحد أسفار التوراة)، اليوم الاثنين، عن المرشحين الستة للحصول على الجائزة التي تمنح لأكثر شخصية يهودية حققت نجاحات كبيرة، وساهمت في خدمة الإنسانية.

والمرشحون للجائزة المعروفة أيضا باسم "نوبل اليهودية" لعام 2022: الممثلة والمغينة الأمريكية سكارليت جوهانسون بطلة فيلم "الأرملة السوداء"، والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا الذي تمكنت شركته من تطوير وتوزيع لقاح فيروس كورونا بشكل فعال.

ومن بين المرشحين المؤرخ الإسرائيلي يوفال نوح هراري، والممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين، ومصممة الأزياء الأمريكية البلجيكية ديان فون فورستنبرغ، والناشط الفرنسي سيرجي كلارسفيلد الذي اشتهر بتوثيق الهولوكوست من أجل إنشاء سجل وتمكين محاكمة مجرمي الحرب.

وسيتم اختيار الفائز من قبل الناخبين في جميع أنحاء العالم، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

في العام الماضي، صوّت أكثر من 200 ألف شخص على الجائزة التي حصل عليها المخرج والمنتج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ.

وتصدرت "جائزة التكوين" عناوين الصحف في الماضي، عندما ألغت الممثلة الأمريكية الإسرائيلية ناتالي بورتمان وصولها إلى إسرائيل في عام 2018 لتسلم الجائزة، قائلة إن ضميرها لم يسمح لها بذلك.

و"جائزة التكوين"، بحسب القناة الإسرائيلية، تخلد ذكرى الشخصيات اليهودية الاستثنائية، التي تقدم مساهمة كبيرة للبشرية.

تم منح الجائزة لأول مرة في عام 2013، وتم تمويلها من خلال تبرعات بقيمة 100 مليون دولار تم جمعها من خلال صندوق الجائزة.

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