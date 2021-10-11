المفوضية الأممية مستعدة لمساعدة طاجيكستان في استيعاب اللاجئين بما في ذلك إقامة المخيمات

أفادت مستشارة العلاقات العامة في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نوديرا أكبرالييفا، اليوم الاثنين، بأن مكتب المفوضية مستعد لمساعدة طاجيكستان في استيعاب اللاجئين الأفغان في حال تدفقهم إلى البلاد، بما في ذلك ومن خلال إنشاء مخيمات لإيوائهم.

وأكدت أكبارالييفا لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في أفغانستان ما زال غير قابل للتنبؤ بدرجة كبيرة من حيث التدفق المحتمل للاجئين وعدد الأشخاص الذين قد يصلون إلى طاجيكستان. وعند حدوث تدفق اللاجئين سنتمكن من سرعة رد فعل مستفيدين من الخطة الوزارية ذات الصلة والخاصة بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الطوارئ المتعلقة بتدفقات اللاجئين، وذلك من أجل تقديم المساعدة للحكومة في استقبال وتأمين الإيواء لهم، بما في ذلك ومن خلال إنشاء مخيمات".

يذكر أنه، في أوائل آب/أغسطس من العام الحالي، قامت حركة طالبان بتصعيد هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية. ويوم 15 آب/ أغسطس، دخلت العاصمة كابول، معلنةً في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت.

وفي ليلة 31 آب/أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاماً من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.