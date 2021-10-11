الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين رئيس "الشاباك" الجديد رونين بار...صورة

صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، على تعيين رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، الأمر الذي سمح بنشر اسمه.

وشغل بار (55 عاما) الذي يعيش في منطقة هشارون وسط إسرائيل، نائبا لرئيس الجهاز السابق نداف أرغمان لمدة ثلاث سنوات، وسيحل محله في غضون يومين، بحسب موقع "واللا" العبري.

وجاء تصديق الحكومة بعد أن قررت لجنة تعيين كبار المسؤولين أنه "لم يتم العثور على عيب في نقاء أخلاقه".

وكانت رسالة من مجهول قد وصلت إلى اللجنة المذكورة تفيد بارتكاب بار أفعال غير لائقة.

הממשלה אישרה היום את מינויו של סגן ראש השב"כ, רונן בר, לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.



ראש הממשלה, נפתלי בנט: "רונן הוא לוחם אמיץ ומפקד נועז, שעסק לאורך כל חייו במשימה העליונה מכולן - הגנה על ביטחון ישראל. הוא סיכן את חייו לא פעם למען המולדת. pic.twitter.com/2VIPzaIWsO — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 11, 2021

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بهذا التعيين، قائلا: "رونين محارب شجاع وقائد شجاع، شارك طوال حياته في أسمى مهمة على الإطلاق - الدفاع عن أمن إسرائيل. وكثيرا ما خاطر بحياته من أجل الوطن".

وكان رونين بار مقاتلا في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية (ماتكال)، ثم التحق بجهاز "الشاباك"، قبل "إعارته" لفترة لدى "الموساد"، ثم عاد لجهاز الأمن العام وتدرج في مناصب قيادته حتى تم تعيينه في 2018 نائبا لرئيس "الشاباك".

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