زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غربي ولاية ألاسكا الأمريكية

وذكر مرصد الزلازل في الولاية أن الهزة وقعت على مسافة 114 كيلومترا من تشيغنيك، في ولاية ألاسكا، مشيرا إلى عدم وجود خطر لوقوع تسونامي.

Notable quake, preliminary info: M 6.5 - 114 km E of Chignik, Alaska https://t.co/6rUpLld3p8 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 11, 2021

وفي تموز/يوليو الماضي، كان المركز قد أعلن أن زلزالا بقوة 8.2 درجة (وفق مقياس ريختر الذي يقيس قوة الزلازل حتى 10 درجات) قد وقع بالقرب من شواطئ ألاسكا، محذرا من احتمال حدوث تسونامي، قبل أن يعود ليلغي التحذير.