وكالة: الجيش الإثيوبي يبدأ هجوما بريا على تيغراي

أعلن المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاتشو ريدا، أن الجيش الإثيوبي بدأ هجوما بريا على إقليم تيغراي، اليوم الاثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول.

ولفت المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز"، إلى أن الجيش شن هجومه صباح اليوم بمساندة من قوات خاصة في إقليم أمهرة الشمالي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق بهذا الشأن من المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أو من حكومة إقليم أمهرة أو متحدثين عسكريين رسميين حول هذا الهجوم.

وكان الصراع في تيغراي قد تفجرت شرارته بشدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعدما توعد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالرد على ما قال إنها هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.