صندل زعيم كوريا الشمالية يثير انتباه المراقبين الدوليين

لفت كيم جونغ أون انتباه المراقبين الدوليين خلال إلقائه كلمة في ذكرى تأسيس الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، أمس الأحد، ليس بتعليقاته المكررة بل بظهوره بمظهر جديد.

أظهر مقطع مصور بثته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين، كيم وهو يسير على البساط الأحمر في قاعة فخمة وقد انتعل ما بدا أنه صندل أسود لامع على جورب أسود ليناسب حلته السوداء ونظارته الطبية غير مكتملة الإطار.

لاحظ كولين سويركو مراسل قناة "إن.كيه" التلفزيونية التي تتخذ من سيئول مقرا لها، صندل كيم، لكنه قال إن من غير الواضح لماذا لبس كيم الصندل أو ما إذا كان لبسه في السابق.

وأضاف أنه أيا كان السبب، فإن كيم بدأ يميل أكثر للاهتمام بصحته البدنية والسعي لالتماس الراحة، وفقا لـ "رويترز".

وقال سويركو: "فقد قدرا كبيرا من وزنه في مايو وشوهد في سبتمبر يقف على حشيتين مبطنتين خلال الخطب الطويلة وهو ما لم يحدث من قبل".

Chairman Kim Jong Un delivering a speech at the WPK headquarters building (TODAY) 🇰🇵 pic.twitter.com/ANzOCgVHWM — President Kim Il Sung 🇰🇵 (@KimIlSungDPRK) October 11, 2021

ومضى قائلا: "يبدو أنه أكثر حذرا من كوفيد-19 وربما أنه مشغول بأمور صحية مستمرة".