كيف نجح ترامب في إنقاص وزنه بعد الخروج من البيت الأبيض؟

كشف مساعد للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن السر وراء إنقاص وزنه، بعد مغادرته الرئاسة والخروج من البيت الأبيض.

وأفصح المستشار السابق لترامب، جيسون ميلر، في تصريحات تلفزيونية، إن السبب الرئيسي وراء إنقاص وزن الرئيس السابق هو عدم وجوده داخل مطبخ البيت الأبيض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مثلما كان يفعل خلال توليه منصبه.

وأضاف أن ما ساعد ترامب على إنقاص وزنه هو ممارسته القليل من لعبة الغولف، وحصوله على الكثير من التأييد من جانب مؤيديه.

وعندما سئل جيسون ميلر في اللقاء التلفزيوني عن حالة دونالد ترامب منذ أن ترك منصبه، قال: "ترامب أصبح أكثر سعادة، وحاصل على بشرة سمراء ويشعر بالراحة".

وفي فبراير/ شباط 2019، كشف الفحص البدني للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه كان يزن 110 كيلو غرام، وأن وزنه زاد بمقدار أربعة أرطال عن العام السابق.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أخبر أحد مستشاري الرئيس السابق موقع "بيزنس إنسايدر" أن ترامب فقد 15 رطلا منذ مغادرته البيت الأبيض.

وذكرت تقارير أن النظام الغذائي لدونالد ترامب يشمل شطيرة برغر "بيغ ماك"، ورغيف اللحم، ودجاج "كنتاكي" المقلي.