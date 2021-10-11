حكومة طالبان: الالتزام باتفاق الدوحة يجنب أفغانستان وأمريكا المشاكل

قال وزير الخارجية الأفغاني، المعين حديثا في حكومة طالبان، إن الالتزام باتفاق الدوحة يمكنه أن يجنب الولايات المتحدة وبلاده للمشاكل، مؤكدا ضرورة التزام كلا الطرفين بها.

وفي سياق آخر، قال أمير خان متقي، إن أفغانستان دولة مسلمة، وترغب في مد جسور التعاون مع جميع الدول العربية والإسلامية وبلدان الخليج.

وأضاف الوزير الأفغاني أن "الإملاءات من الدول الأجنبية على أفغانستان" لن تجدي نفعا، وأن حكومته لا تريد التدخل في شؤون أي دولة أخرى، وبالتالي تتوقع ألا يتدخل أحد في شؤونها.

يتبع...