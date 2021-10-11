خبير أمريكي يحذر من نشوب حرب مدمرة بين واشنطن وبكين

قال الخبير، الصحفي الأمريكي، روبرت فارلي، إن "المواجهة بين واشنطن وبكين على الأرجح لن تنتهي بصدام واحد حاسم، بل ستؤدي إلى سلسلة من الحملات المسلحة".

وأضاف فارلي "الصين والولايات المتحدة يمكن أن تبدآ القتال بسبب تايوان، إذا تمكن الجانب الأمريكي من حسم هذه المعركة، فلن يجبر هذا بكين على التخلي عن فكرة إعادة التوحيد مع تايوان.

وتابع فارلي "وإن حدث العكس وكسبت الصين ضم تايوان، فإنها لن تقضي على التوترات الأساسية مع الولايات المتحدة".

وخلص الخبير الأمريكي بالقول "أي نزاع مسلح في غرب المحيط الهادئ سيكون كارثة ويؤدي إلى تدمير البنية التحتية التي تطورت بين آسيا وأمريكا الشمالية"، وفقا لموقع "إيزفيستيا" الروسي.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"إعادة التوحد" مع تايوان، قائلا إن هذا يتفق مع المصالح الأساسية للشعب التايواني.

وأرسلت بكين نحو 150 طائرة حربية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية على مدار أربعة أيام بدءا من يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي احتفلت فيه الصين بعيد وطني رئيسي، في تصعيد قياسي للنشاط العسكري في المنطقة الرمادية.

من جانبها نددت الولايات المتحدة، بأنشطة بكين العسكرية "الاستفزازية" و"المزعزعة للاستقرار"، غداة تنفيذ مقاتلات وقاذفات صينية أكبر توغل في تاريخها في منطقة الدفاع الجوي التايواني.

وتدعي بكين أن تايوان مقاطعة صينية وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وتتهم حكومتها المنتخبة ديمقراطيا بأنها انفصالية، فيما تقول حكومة تايوان إنها دولة ذات سيادة بالفعل ولا حاجة لإعلان الاستقلال.