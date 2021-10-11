غوتيريش: فتيات أفغانستان حققن مكاسب صعبة ويجب دعمها في اليوم العالمي للفتاة

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم: "أفكر في الشجاعة والمرونة التي شاهدتها في فتيات أفغانستان عندما زرتها، واسترجع ذلك في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للفتاة".
وتابع: "استطاعت الفتيات والنساء في أفغانستان تحقيق مكاسب صعبة ولذلك فإنه يجب حماية تلك المكتسبات والحقوق ودعمها".
وقال أمين عام الأمم المتحدة إن المجتمع الأفغاني والاقتصاد لن يعود لسابق عهده دون مشاركة الفتيات.
As we mark #DayOfTheGirl, I think of the courageous and resilient girls and women I met during my visits to Afghanistan.— António Guterres (@antonioguterres) October 11, 2021
The hard-won gains of women and girls must be preserved and their rights must be upheld.
Without them, the Afghan economy and society will not recover.
ويحتفل العالم في الـ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للفتاة الذي يهدف إلى التعريف بالتحديات التي تواجه الفتيات في جميع أنحاء العالم.
وتسلط هذه المناسبة العالمية الضوء على أهمية حصول الفتيات على حقوق الإنسان الخاصة بهن وحقهن في عيش حياة آمنة خاصة في سن المراهقة.
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