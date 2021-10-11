غوتيريش: فتيات أفغانستان حققن مكاسب صعبة ويجب دعمها في اليوم العالمي للفتاة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الفتيات في أفغانستان يجب أن يحصلن على الدعم اللازم، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة.

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم: "أفكر في الشجاعة والمرونة التي شاهدتها في فتيات أفغانستان عندما زرتها، واسترجع ذلك في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للفتاة".

وتابع: "استطاعت الفتيات والنساء في أفغانستان تحقيق مكاسب صعبة ولذلك فإنه يجب حماية تلك المكتسبات والحقوق ودعمها".

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن المجتمع الأفغاني والاقتصاد لن يعود لسابق عهده دون مشاركة الفتيات.

As we mark #DayOfTheGirl, I think of the courageous and resilient girls and women I met during my visits to Afghanistan.



The hard-won gains of women and girls must be preserved and their rights must be upheld.



Without them, the Afghan economy and society will not recover. — António Guterres (@antonioguterres) October 11, 2021

ويحتفل العالم في الـ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للفتاة الذي يهدف إلى التعريف بالتحديات التي تواجه الفتيات في جميع أنحاء العالم.

وتسلط هذه المناسبة العالمية الضوء على أهمية حصول الفتيات على حقوق الإنسان الخاصة بهن وحقهن في عيش حياة آمنة خاصة في سن المراهقة.

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