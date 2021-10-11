الرئاسة الفرنسية: وزراء خارجية رباعية نورماندي يجتمعون خلال أسابيع

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن وزراء خارجية "رباعية نورماندي" سيعقدون اجتماعا مشتركا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن الدول الأربع وهي فرنسا وروسيا وألمانيا وأوكرانيا وافقت على ذلك.

باريس - سبوتنيك . وأوضح بيان الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن موافقة باريس وموسكو وبرلين وكييف، جاءت من قادة الدول الأربع خلال محادثات هاتفية بينهم.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مباحثات هاتفية مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب البيان، فإن مباحثات قادة الدول الأربع تضمنت تقييم الإجراءات التي تمت الموافقة عليها خلال قمة باريس لدول رباعية نورماندي، التي عقدت في عام 2019.

وذكر بيان سابق للمكتب الصحفي للرئاسة الروسية أنه "تم مناقشة الوضع المثير للقلق والنزاع الداخلي في أوكرانيا مع التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015 واعتبارها أساسا للتسوية لا يقبل الجدل"، مشيرا إلى تأكيد قادة الدول الأربع على زيادة تنسيق الجهود ضمن صيغة نورماندي.

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