بوريل: طاجيكستان تقوم بدور خاص في أزمة أفغانستان

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن طاجيكستان تقوم بدور خاص في أزمة أفغانستان، التي تشهد تدهورا في الأوضاع الأمنية إثر سيطرت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على حكم البلاد.

ولفت بوريل إلى أنه ناقش مع رئيس طاجيكستان إمام على رحمن العلاقات الثنائية والشراكة المتطورة بين الجانبين وسبل تطويرها.

Met @presstj Rahmon for exchange on bilateral relations, incl launching of an Enhanced Partnership & Cooperation Agreement and an in-depth discussion on Afghanistan. #Tajikistan has a special role, we support your efforts to find regional solutions, benefitting the Afghan people. pic.twitter.com/M75d332wfA — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 11, 2021

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في أفغانستان، وأكد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن طاجيكستان تقوم بدور خاص في تلك الأزمة.

وتابع: "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود طاجيكستان للتوصل إلى حل إقليمي للأزمة بما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني".

يذكر أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) استولت على حكم أفغانستان في منتصف أغسطس/ آب الماضي بعد انهيار الجيش الأفغاني وفرار الرئيس السابق إلى خارج البلاد.

وتلى ذلك انسحاب القوات الأمريكية والقوات الأجنبية من البلاد بنهاية الشهر بصورة تسببت في تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

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