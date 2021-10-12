نائب وزير الخارجية الأرجنتيني يزور موسكو الخميس المقبل للقاء نظيره الروسي

يزور نائب وزير الخارجية الأرجنتيني، بابلو تيتامانتي، موسكو، الخميس المقبل 14 أكتوبر/ تشرين الأول، للقاء نظيره الروسي سيرغي ريابكوف.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأرجنتينية، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على الزيارة المرتقبة لتيتامانتي "نعم، سيزور موسكو، وسيكون هناك يوم الخميس 14 أكتوبر".

وقال السفير الأرجنتيني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الأرجنتين، وزير دفاع جديد؛ سنرسل إليه تقارير حول جدول أعمالنا مع روسيا، وبالطبع مسألة شراء المروحيات واردة فيه أيضًا؛ لكن، كما قلت، تجري مناقشة هذه المسألة بين وزارتي الدفاع، وبالنسبة للحظة الحالية، ليس لدي معلومات، لكنني على علم بأن مسألة شراء المروحيات مطروحة في جدول الأعمال".

هذا وصرح السفير الأرجنتيني في موسكو إدواردو زوين، نهاية الشهر الماضي، بأن وزارتي الدفاع الروسية والأرجنتينية تناقشان مسألة قيام بوينس آيرس بشراء دفعة جديدة من مروحيات "مي-171 يه".

وتمتلك الأرجنتين حاليًا مروحيتين من طراز "مي-171 يه"، وتستخدمهما في إطار تنفيذ برنامج استكشاف القطب الجنوبي.

يذكر أن مروحية "مي -171 يه" هي مروحية نقل روسية الصنع، تم تطويرها استنادا إلى سابقتها "مي-8" الشهيرة. ويبلغ الوزن الأقصى عند الإقلاع 13 طنًا، ومدى الطيران 650 كيلومترًا، والسرعة القصوى 250 كم/ساعة ، والارتفاع العملي 5 آلاف متر.