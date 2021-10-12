ماليزيا تطالب بتوافق آسيوي بشأن اتفاقية "أوكوس" الأمنية

طالبت ماليزيا، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول، بتوافق آسيوي ضروري بشأن اتفاقية "أوكوس" الأمنية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعرب وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن أمل بلاده في التوصل لتوافق واضح بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، حول الشراكة الأمنية الجديدة في المحيطين الهندي والهادي.

يذكر أنه تم إعلان تحالف "أوكوس" الشهر الماضي، والذي ستحصل وفقا له أستراليا على تكنولوجيا غواصات نووية، لمواجهة النفوذ الصيني في بحر الصين الجنوبي الذي يعتبر ذو أهمية استراتيجية للدول الثلاث.

وتسبب هذا الاتفاق بانقسام حاد بين دول جنوب شرق آسيا، حيث حذرت كل من إندونيسيا وماليزيا من أنه قد يقود إلى سباق تسلح بين القوى الكبرى في المنطقة، في حين أيدته الفلبين وهي حليف دفاعي للولايات المتحدة.

وعن ذلك قال وزير الدفاع الماليزي أمام البرلمان إن اجتماعه مع نظرائه من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الشهر المقبل، سيتيح فرصة للاتفاق على موقف مشترك من أوكوس.

وأردف بقوله "هدفنا النهائي، كما هو الحال دائما، هو ضمان استقرار المنطقة بصرف النظر عن ميزان القوى بين الولايات المتحدة والصين".

وأتم المسؤول العسكري الماليزي قائلا "التوصل إلى تفاهم داخل آسيان سيساعدنا في مواجهة هاتين القوتين".