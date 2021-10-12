إعلام: مدير أكبر بنك أمريكي يعتبر البيتكوين "ذهب الحمقى"... فيديو

أعرب جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة وبنك "جي بي مورغان تشيس"، أنه ليس من محبي البيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

وقال ديمون خلال حدث لمعهد التمويل الدولي يوم الاثنين، "أعتقد شخصيًا أن البيتكوين لا قيمة له"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف: "لكن لا أريد أن أكون متحدثًا رسميًا لا يهمني"، وأردف: "لا فرق بالنسبة لي، عملاؤنا بالغون، إنهم مختلفون، هذا ما يصنع السوق، لذلك، إذا أرادوا الوصول لشراء عملة البيتكوين، فلا يمكننا منعهم ولكن يمكننا منحهم حق الوصول الشرعي والنظيف قدر الإمكان".

وطرحت جي بي مورغان عملة رقمية خاصة بها تسمى "جي بي إم"، لكن من جانبه حافظ ديمون على ثباته في نظرته المناهضة للعملات الرقمية المشفرة.

كما قال أن عملة البيتكوين "ليس لها قيمة جوهرية"، وأضاف: "لقد اعتقدت دائمًا أنها ستصبح غير قانونية في مكان ما، مثل الصين، لذلك أعتقد أنها مجرد (ذهب للحمقى)".

ويذكر أن جي بي مورجان تشيس وشركاه هو بنك استثماري أمريكي متعدد الجنسيات وشركة قابضة للخدمات المالية مقرها في مدينة نيويورك، حيث يصنف كأكبر بنك في الولايات المتحدة وخامس أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول التي تبلغ 3.684 تريليون دولار أمريكي.