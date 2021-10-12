الرئيس الأوكراني: كييف ستعمل بجد من أجل الوفاء بكافة معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تسعى للوفاء بكافة معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل عقب القمة الأوروبية الأوكرانية: "لقد ناقشنا اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكييف وهدفنا هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسنعمل بجد للوفاء بكافة معايير الانضمام".

وأكد الرئيس الأوكراني استعداد بلاده للتعاون في قضايا الأمن والدفاع مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أمن أوروبا مرتبط بأمن أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن "كييف اتفقت مع بروكسل على حشد الجهود لإطلاق سراح أكثر من 400 مواطن أوكراني محتجزين بشكل غير قانوني في روسيا".

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية تدهورت بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

ويذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.