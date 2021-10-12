الرئيس الفلبيني يبدي استعداده لقيادة حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نائمون

شدد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى الحصول على لقاح كورونا، من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

وحول الذين يرفضون تلقي اللقاح، اقترح دوتيرتي تطعيمهم أثناء نومهم، إذ قال في خطاب متلفز، اليوم الثلاثاء، "أعلم أن الكثيرين لا يزالون يرفضون التطعيم. يجب عليكم البحث عنهم في حاراتكم ودعونا نذهب إلى منازلهم ونطعّمهم أثناء نومهم، هذا لتنتهي القصة، وسأقود الحملة شخصيا".

وكان كارل كيندريك تشوا، وزير التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وهو خبير اقتصادي بارز في البلاد قال إن الخسائر الاقتصادية المتوقعة عن فيروس كورونا والإغلاق، تقدر بأكثر من 40 تريليون بيزو (789 مليار دولار) في الأعوام الـ40 المقبلة.

وأضاف تشوا في بيان، نقلاً عن تقييمات صادرة عن الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، مع مساعدة شركاء في التنمية، "تشير تقديرات التكاليف الحالية والمستقبلية إلى أن هناك 41.4 تريليون بيزو، في ما يتعلق بصافي القيمة الحالية".

وبلغ إجمالي حصيلة الإصابات في الفلبين أكثر من مليونين، بينما قاربت حصيلة الوفيات 40 ألفا، فيما تم تطعيم أكثر من 19 مليون شخص أو أكثر من 17% من السكان، بشكل كامل ضد الفيروس.

وعلى مستوى العالم، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بحسب البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تجاوز 238.2 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.49 مليار جرعة.