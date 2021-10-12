نائب أوكراني يشتكي من مكالمة أتته "من الجحيم" لأخذ روحه

ادعى النائب في البرلمان الأوكراني، فاسيلي فيراستيوك، أنه تلقى مكالمة هاتفية مشفرة، قال فيها المحاور المجهول أنه جاء من الجحيم ليأخذ روحه.

استمرت المحادثة مع المجهول نصف دقيقة فقط، نشر فيراستيوك جزءًا منها على صفحته على "Facebook"، أكد فيها المحاور أن النائب سيواجه انتقامًا قاسيًا، وأن روحه ستجر إلى الجحيم.

وقال المحاور أثناء المكالمة: "مرحبا يا اخي! ألم تفهم بعد؟ هذا نحن، من الجحيم! سوف نأتي لأخذ روحك!".

بعد الاتصال بالشرطة، تبين أن المحاور يبلغ من العمر 19 عامًا من سكان مدينة نيكولاييف، كما أنه يواجه عقوبة جنائية بتهمة "التهديد بالقتل" تصل إلى السجن عامين، بسحب شرطة المدينة.