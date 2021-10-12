وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى واشنطن

ومن المتوقع أن يعود لابيد إلى إسرائيل يوم الخميس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومساء أمس الإثنين، قال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "أسافر الليلة إلى واشنطن في زيارة سألتقى خلالها بجميع أذرع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك نائب الرئيس كاميلا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جاس سوليفان ونواب القيادة من الحزبين في الكونغرس ومجلس الشيوخ".

אני יוצא הלילה לביקור מדיני בוושינגטון במהלכו אפגש עם כל זרועות הממשל, עם סגנית הנשיא, קמלה האריס @VP, מזכיר המדינה אנטוני בלינקן @SecBlinken, היועץ לבטחון לאומי, ג׳ייק סאליבן @JakeSullivan46, נציגי ההנהגה הדו מפלגתית של הקונגרס והסנאט.🇮🇱🇺🇸 — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) October 11, 2021

وفي وقت سابق قال مكتب لابيد إنه سيلتقي أيضا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في واشنطن.

وأوضح أنهم (لابيد وبن زايد وبلينكن) سيناقشون تقدم العلاقات الإسرائيلية الإماراتية خلال العام الماضي منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين، بالإضافة إلى فرص إضافية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط وقضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال موقع "واللا" إنه من المنتظر أن يتناول الاجتماع التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة في إطار "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وكذلك تناول الملف النووي الإيراني.

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 14 سبتمبر/أيلول 2020.

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