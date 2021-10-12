طالبان: الدول الغربية لم تقدم لنا أي جواب بخصوص الأموال الأفغانية المجمدة

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية محمد نعيم إن الدول الغربية لم تقدم أي رد بخصوص مليارات الدولارات الأفغانية المجمدة في البنوك الأمريكية والغربية.

الدوحة - سبوتنيك. وأكد نعيم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" حول وجود رد من الدول الغربية بخصوص تلك الأموال المجمدة "ليس هناك رد، إنهم يقولون: نحن نحاول مساعدة الشعب الأفغاني عن طريق المساعدات الإنسانية وأعلنا 100 مليون دولار و500 مليون دولار. ولكن كل هذا حلول مؤقتة".

وأضاف نعيم أن الأموال المجمدة تبلغ "حوالي 9 أو 10 مليارات دولار وطبعا هذه الأصول".

هذا وتضغط حركة طالبان التي تولت السلطة في أفغانستان منتصف آب/أغسطس الماضي من أجل تحرير نحو 10 مليارات دولار من الأموال الأفغانية في الخارج.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي أعقبت تولي طالبات السلطة وانهيار الحكومة السابقة، مما جعل الملايين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية.

بالمقابل أكدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا أنها لا تعتزم تخفيف العقوبات عن طالبان، أو الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وهو النهج الذي اتبعته أيضا الدول الأوروبية.

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/أغسطس الماضي، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.

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