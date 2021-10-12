إعلام: إيران وإسرائيل في مواجهة من نوع آخر

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران وإسرائيل كانتا على موعد من مواجهة من نوع آخر وجديد.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تلك المواجهة الجديدة كانت خلال مؤتمر دولي عقد تحت اسم "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (CICA)، حينما ترك المندوب الإيراني لدى المؤتمر القاعة خلال إلقاء نظيره الإسرائيلي كلمته.

עימות בין ישראל לאיראן בכנס בינלאומי: "המו"מ על תוכנית הגרעין הוא מסך עשן"https://t.co/2nA6icCWsk@itamareichner pic.twitter.com/lOmvVRKuun — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 12, 2021

وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر الدولي الذي عقد في كازاخستان ضم 27 دولة آسيوية، يدشن بنية تحتية للتعاطي مع قضايا الأمن في القارة، وحضره ممثلون من دول إسلامية مختلفة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، على رأسها العراق وباكستان وبنغلاديش.

وأكدت الصحيفة أن ممثل إيران في المؤتمر ترك القاعة أثناء إلقاء وزير السياحة الإسرائيلي، يوآل رزبوزوف، كلمة هاجم فيها بلاده، حينما أوضح أن المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي هي عبارة عن ستار من الدخان، يخفي من ورائه النوايا الحقيقية لإيران، من أجل السعي للحصول على سلاح نووي.

وزعم الوزير الإسرائيلي أن إيران العضوة في "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (CICA)، تستمر في دعم منظمات "إرهابية" ـ على حد وصفه ـ مثل حزب الله اللبناني وحركتي، حماس والجهاد الإسلامي، زاعما أن إيران تزعزع الاستقرار في العراق واليمن، وترغب في الحصول على سلاح نووي.

وادعى الوزير الإسرائيلي في كلمته أن بلاده ستحاول منع حصول إيران على سلاح نووي يهدد بلادها، زاعما أن هذا الأمر ليس مصلحة إسرائيلية فحسب، وإنما مصلحة للمجتمع الدولي بأسره.

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