وزير الصحة البريطاني السابق يتولى منصبا جديدا في الأمم المتحدة

قال وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك إنه تولى منصبا جديدا في الأمم المتحدة لدعم جهود التنمية في الدول الأفريقية، وذلك بعد أشهر من استقالته من منصبه إثر تسريب مقطع فيديو ينتهك فيه قواعد التباعد الاجتماعي مع مساعدته داخل مكتبه.

وكتب هانكوك، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أشعر بشرف كبير إثر تعييني في منصب ممثل خاص للأمم المتحدة".

وتابع: "سأتولى دعم جهود الدول الأفريقية من أجل التعافي الاقتصادي عقب الركود الذي شهده الاقتصاد العالمي إثر جائحة كورونا، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة في تلك البلاد".

Honoured to be appointed United Nations Special Representative.



I’ll be working with the @UN @ECA_OFFICIAL to help African economic recovery from the pandemic and promote sustainable development. — Matt Hancock (@MattHancock) October 12, 2021

يذكر أن مات هانكوك أعلن الاستقالة من منصبه في يونيو/ حزيران الماضي، إثر انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يقبل مساعدته داخل مكتبه بصورة أثارت موجة من الغضب بين البريطانيين.

ووصفت صحف بريطانية ما قام به مات هانكون، وزير الصحة البريطاني، في ذلك الحين بـ "الفضيحة الأخلاقية"، بينما يقول بريطانيون إن الوزير المخول بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في ذلك الحين انتهك تلك القواعد، وهو ما اعتذر عنه هانكوك في وقت لاحق.

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