وزير الصحة البريطاني السابق يتولى منصبا جديدا في الأمم المتحدة

وكتب هانكوك، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أشعر بشرف كبير إثر تعييني في منصب ممثل خاص للأمم المتحدة".
وتابع: "سأتولى دعم جهود الدول الأفريقية من أجل التعافي الاقتصادي عقب الركود الذي شهده الاقتصاد العالمي إثر جائحة كورونا، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة في تلك البلاد".
Honoured to be appointed United Nations Special Representative.— Matt Hancock (@MattHancock) October 12, 2021
I’ll be working with the @UN @ECA_OFFICIAL to help African economic recovery from the pandemic and promote sustainable development.
يذكر أن مات هانكوك أعلن الاستقالة من منصبه في يونيو/ حزيران الماضي، إثر انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يقبل مساعدته داخل مكتبه بصورة أثارت موجة من الغضب بين البريطانيين.
ووصفت صحف بريطانية ما قام به مات هانكون، وزير الصحة البريطاني، في ذلك الحين بـ "الفضيحة الأخلاقية"، بينما يقول بريطانيون إن الوزير المخول بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في ذلك الحين انتهك تلك القواعد، وهو ما اعتذر عنه هانكوك في وقت لاحق.
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