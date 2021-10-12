إيران: منظومتا "مرصاد 16" و"طبس" للدفاع الجوي تدمران أهدافهما بدقة

أكد قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني، العميد الركن أمير قادر رحيم زاده، اليوم الثلاثاء، أن منظومتي "مرصاد 16" و"طبس" للدفاع الجوي تدمران أهدافهما بدقة.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن رحيم زاده قوله إن منظومة "مرصاد 16" الوطنية لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، ومعها منظومة "طبس" للقوة الجو- فضائية للحرس الثوري، نجحتا في تدمير أهدافهما بدقة أثناء مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 1400".

وأفاد العميد رحيم زاده بأن استخدام المعدات التي أنتجها الخبراء الايرانيون في المناورات أظهر مدى الفشل الذريع لإجراءات وخطوات الحظر المفروض على المهام والنشاطات العسكرية الإيرانية من ناحية، وجسّد اقتدار بلاده في مجالات الدفاع الجوي من ناحية أخرى.

وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن جيش بلاده نجح في مرات عدة، خلال السنوات الماضية، في إحباط محاولات الاستكبار العالمي للمساس بالأمن الإيراني، مشيرا إلى أن أحد إنجازات هذه المناورات، هو التركيز على مهمة الدفاع ضد العدوان الإلكتروني والسيبرانين عبر استخدام المنظومات محلية الصنع.

وشهدت المناورات الإيرانية التي جاءت تحت اسم "المدافعون عن سماء الولاية 1400" إسقاط وضرب أهداف متوسطة الارتفاع عبر صواريخ منظومة "مرصاد "16 الوطنية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، ومعها منظومة "طبس" للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

يشار إلى أن تلك المناورات قد بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة وحدات النخبة للقوة الجوية للجيش الإيراني، والقوة الجو - فضائية للحرس الثوري، في منطقة الصحراء الوسطى داخل البلاد.

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