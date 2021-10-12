أمريكا: نأمل أن تؤتي المباحثات مع روسيا حول البعثات الدبلوماسية ثمارها

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل أن تثمر المناقشات مع روسيا حول البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى رغبة واشنطن في فتح قنوات اتصال مع موسكو.

واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس خلال مؤتمر صحفي: "نأمل أن تؤتي هذه المناقشات ثمارها، لأننا نريد قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو".

وأضاف أن بلاده ترى وجود سفارة لها في موسكو تعمل بطاقم كامل أو بها موظفين كافيين، أمر مهم لهدفها المتمثل في الحصول على تدفق حر للمعلومات لإدارة العلاقات الثنائية مع موسكو بمسؤولية.

ومن المتوقع أن تجري الجولة القادمة من المحادثات بين البلدين حول موضوع البعثات، على مستوى دبلوماسي أدنى، وفقا لبرايس الذي قال: "أتوقع أن تكون متابعة المناقشات على مستوى أدنى، ربما على مستوى نائب مساعد وزير الخارجية".

شهدت الآونة الأخيرة حالات طرد الدبلوماسيين متبادلة بين روسيا ودول الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تحت ذرائع مختلفة.

العلاقات بين واشنطن وموسكو شابها التوتر خلال الفترة الماضية، بسبب ملفات كثيرة؛ من بينها سوريا، وأوكرانيا، واتهامات تجسس، وتدخل في الانتخابات الأمريكية، وغيرها.

يعقد البلدان مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، بناء على الاتفاق بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين، خلال لقائهما في جنيف في حزيران/ يونيو الماضي.