ظهور صورة كيم جونغ أون لأول مرة مطبوعة على قميص في كوريا الشمالية

أظهرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، في لفتة غير مسبوقة، "تي شيرت" عليه صورة مطبوعة للزعيم كيم جونغ أون خلال حدث عام في بيونغ يانغ لأول مرة، وذلك وسط مساعي السلطات لإعادة رسم صورة البلاد بشكل جديد.

وأمس الثلاثاء، أقيم معرض للصناعات العسكرية بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمال الحاكم، حيث تم عرض بعض الأسلحة الجديدة وألقى كيم خطابا وأمر بتعزيز القدرات العسكرية للبلاد، واصفا إياها بأنها "مهمتهم الأولى والأهم".

وحسب وكالة "يونهاب"، نشر التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية مقطع فيديو أمس، يظهر فيه قائد الفرقة الموسيقية خلال المعرض وهو يرتدي تي شيرت أبيض مع طباعة وجه كيم باللونين الأسود والأبيض عليه.

ووفقا للوكالة فإن عائلة كيم يتعامل معها الكوريون الشماليون بشكل من التقديس ولذلك لا يرتدي المواطنون مثل هذه الملابس والتي يمكن أن تتسخ.

وذكّرت الوكالة بما حدث في عام 2019، عندما نشرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، قصة تشيد بمهندس سفينة على "عمله البطولي" في إنقاذ صور كيم وزعيمي البلاد الراحلين من غرق سفينة.

ويأتي ذلك وسط تعثر المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ومحاولة كوريا الشمالية تقديم نفسها على أنها دولة طبيعية أمام المجتمع الدولي.

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