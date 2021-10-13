وزير خارجية تركيا: واشنطن وموسكو تتحملان مسؤولية الهجمات التي نتعرض لها في سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تتحملان مسؤولية الهجمات التي تستهدف بلاده من سوريا.

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره من نيكاراغوا، حول الهجمات التي تتعرض لها بلاده من سوريا: "الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تتحملان مسؤولية الهجمات التي تستهدف أراضينا وعناصر الأمن التركية"، مضيفا "أميركا وروسيا لم تلتزما بتعهداتهما".

وأضاف أوغلو قائلا:"سنقوم بما يلزم من أجل ضمان أمننا وتطهير المنطقة من الإرهابيين"، في إشارة إلى شمالي سوريا.

وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الولايات المتحدة وتركيا بسحب قواتهما من سوريا، مشددا على أن سوريا "ستبذل الغالي والرخيص من أجل تحرير أرضها".

وقال وزير الخارجية السوري، في مقابلة مع صحيفة "الوطن" السورية: "آن الأوان لتركيا بأن تنسحب من الشمال الغربي لسوريا، وأن تتيح المجال لحل يضمن علاقات طبيعية بين سورية وتركيا بعد زوال هذا الاحتلال، الذي يعيق أي تقدم في أي مجال من التعاون".