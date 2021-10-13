الرئيس الأذربيجاني يصف التصريحات بشأن دعوة إسرائيل لتحرير قره باغ بـ "الهراء"

نفى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، التصريحات بشأن التواجد الإسرائيلي في قره باغ على الحدود مع إيران، واصفا إياها بـ "الهراء".

وقال علييف في مقابلة مع جريدة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "نحن ننفى كل الاتهامات الموجهة لأذربيجان المتعلقة بمزاعم دعوة إسرائيل لتحرير الأرض. إنه هراء".

وأضاف علييف قائلا: "هذه الأخبار والمعلومات مجرد ذريعة لتشويه سمعة أذربيجان، وموجهة للشعب".

وخلال الأسابيع الماضية شهدت العلاقات الأذرية الإيرانية توترا متصاعدا على خلفية اتهامات طهران لجارتها باكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل على الحدود المشتركة بين البلدين، وهو الأمر الذي نفته أذربيجان بشكل قاطع.

ووسط هذا التوتر أعلنت إيران عن مناورة عسكرية على الحدود مع أذربيجان، وهو ما أثار حفيظة باكو إذ انتقدت توغل عربات عسكرية إيرانية إلى أراضيها، خلال المناورات على الحدود المشتركة.

وبدأت الخلافات بين أذربيجان وإيران بعد توقيف باكو لشاحنات إيرانية تنقل الوقود إلى المناطق التابعة لأرمينيا في قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان.