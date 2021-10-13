صحفية أمريكية تنشر صورة "مرعبة" لمسؤول في طالبان وهو ينظر إليها

نشرت صحفية أمريكية صورة "مرعبة" لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة "طالبان" وهو ينظر إليها، أثناء مقابلة أجرتها معه في أفغانستان.

وقالت مراسلة شبكة "CNN" كلاريسا وارد على حسابها بـ"تويتر"، تعليقا عليها، "صورة تساوي ألف كلمة".

A picture is worth a thousand words. You don’t have to zoom in to see how the Taliban’s head of the ministry for the propagation of virtue and prevention of vice in Ghazni feels about sitting down with me. Our story here. https://t.co/Wh7jMkbXjx pic.twitter.com/RzqIzg8nqb — Clarissa Ward (@clarissaward) October 12, 2021

وأضافت "لا داعي لتكبير الصورة لترى كيف يشعر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان في مدينة غزنة الأفغانية أثناء الجلوس معي".

يشار إلى أن طالبان حينما حكمت أفغانستان من 1996 إلى 2001 لم تسمح للفتيات بالتعليم ومنعوا النساء من العمل.

وخلال تلك الفترة كانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي عُرفت باسم شرطة الأخلاق، تفرض تفسير الحركة المتشدد للشريعة الذي يتضمن قواعد صارمة للزي وعمليات إعدام وجلد علنية.

وقد طلبت بلدية العاصمة الأفغانية كابول التي تديرها حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، الشهر الماضي من النساء العاملات البقاء في منازلهن، وسمحت فقط لبعضهن اللواتي لا يمكن إبدالهن بموظفين رجال بالعمل.

وناقض هذا القرار وعود حركة طالبان بأنها ستكون متسامحة أكثر فيما يتعلق بحقوق النساء لاسيما في العمل، ما جعل كثير من النساء في بعض المدن بالتظاهر في محاولة للاعتراض على سياسة طالبان الجديدة ونظرتها للمرأة، معبرات عن قلقهن من ذلك، وطالبن الحركة بالحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الماضية.

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