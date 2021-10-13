السلطات الهولندية تعلن اعتقال شاب للاشتباه بتخطيطه لاغتيال رئيس الوزراء

كشفت السلطات الهولندية عن اعتقال شخص يدعى يافوز أو، يبلغ من العمر 22 عاما خلال الصيف الماضي بالعاصمة أمستردام، للاشتباه بتخطيطه لاغتيال عدد من السياسيين بينهم رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روتييه.

أمستردام - سبوتنيك. وذكرت الوكالة الإخبارية الهولندية دي تيلغراف، اليوم الأربعاء، "اعتقلت الشرطة هذا الصيف رجلا يبلغ من العمر 22 عامًا بتهمة التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روتييه".

وقالت إن المشتبه به يافوز أو، "نشر العديد من نظريات المؤامرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن قيامه بالبحث عن أسلحة ومسلحين".

وأشارت الوكالة إلى أن "النيابة العامة في أمستردام تشتبه بقيام المذكور بتهديدات وتحريض بهدف إرهابي والتحضير لهجوم على واحد أو أكثر من السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء مارك روتييه. ومن المقرر عقد جلسة استماع شكلية الأسبوع المقبل في محكمة مدينة لاهاي".

وتابعت الوكالة، "راقبت السلطات نشاط يافوز على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي 11 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، كتب المشتبه به على صورة جمعت روتييه وبعض السياسيين الهولنديين، [أعتقد أننا بحاجة إلى أشخاص جادين لديهم الشجاعة لإطلاق النار حيث كل شئ مسموح به العنف والأسلحة، يجب أن يطلقوا النار عليهم جميعا من سيارة. افتح النافذة، أطلق النار].

وفي شهر أيار/مايو كتب يافوز، نريد حربا أهلية، اقتحم البرلمان ونظف الفوضى بقوة مميتة".

وذكرت الوكالة: "كما خطط المشتبه به لإطلاق النار على رئيس وزراء هولندا عندما يستخدم دراجته في الخارج".

ويذكر أن رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روتييه خضع مؤخرا لحراسة أمنية مشددة، وذلك بعد ظهور إشارات بأنه ربما يكون هدفًا لهجوم أو اختطاف من قبل جماعات الجريمة المنظمة.