غوتيريش: مؤتمر "كوب 15" فرصة لوقف الحرب على الطبيعة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن البشر يشنون حربا على الطبيعة وإن تلك الحرب يجب أن تتوقف لبناء العالم الذي نرغب فيه، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي ينعقد حاليا في الصين حول التنوع البيولوجي يعد فرصة لتحقيق ذلك.

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "يواجه أكثر من مليون نوع من النباتات والحيوانات خطر الانقراض".

وتابع: "يجب علينا أن نصلح ما تسببنا فيه من دمار ونعيد بناء عالمنا كما نريد".

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن مؤتمر "كوب 15" الذي ينعقد في الصين خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يعد فرصة لوقف الحرب التي نشنها على الطبيعة.

وانطلق المؤتمر بمشاركة الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، ويبحث بناء المستقبل المشترك الذي يصلح لجميع أنواع الحياة على كوكب الأرض.

ويعد مؤتمر "كوب 15" هو أول مؤتمر عالمي يركز على الحضارة الإيكولوجية بناء على مقترح صيني، تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويتناول المؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 1800 متخصص، العديد من القضايا أبرزها قضية التغيرات المناخية.

Over a million species of plants & animals are at risk of extinction.



We must urgently reverse this destruction & build the world we want.#COP15 is our chance to call a ceasefire in our war on nature. — António Guterres (@antonioguterres) October 13, 2021

ويرجع تاريخ إبرام اتفاقية التنوع البيولوجي إلى عام 1993، ويصل عدد أعضائها إلى 196 دولة.

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