روسيا والاتحاد الأوروبي يبحثان القبول المتبادل لشهادات التلقيح الرقمية

عقد اجتماع مع روسيا قبل يومين من أجل البحث في القبول المتبادل لشهادات التلقيح الخاصة بكوفيد-19، تم من خلاله تقديم طلب أولي للانضمام إلى النظام الخاص بالاتحاد بشأن الشهادة الرقمية.

بروكسل - سبوتنيك. وكشف متحدث بالمفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الأربعاء، بأن الاتجاد الأوروبي تلقى اهتماما من دول كثيرة حول العالم بينها روسيا حول شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية الخاصة بكوفيد 19".

وأكد المتحدث أن "روسيا قدمت طلبا أوليا أو قائمة تحقق فنية للانضمام إلى نظام الاتحاد الخاص بالشهادة الرقمية".

وأضاف البيان أنه تم عقد اجتماع فني الاثنين الماضي، بين مسؤولين روس وأوروبيين بهدف توضيح عملية حدوث الأمر، مشيرا إلى أن روسيا أكدت خلال اللقاء التزامها بالنظام الأوروبي في هذا الشأن وأعلنت نيتها تقديم طلب رسمي قريبا.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي على تواصل مع السلطات الروسية وهناك مناقشات فنية جارية حول الأمر.